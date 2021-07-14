Video Sağlık Hemanjiyom ameliyatsız tedavi edilebilir! Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur açıkladı | Video

Hemanjiyom ameliyatsız tedavi edilebilir! Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur açıkladı | Video

Hemanjiyom ameliyatsız tedavi edilebilir! Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur açıkladı | Video
14.07.2021 | 13:09

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İç organlarda hemanjiyom görülebildiğini belirten Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur, hemanjiyom ameliyatı hakkında merak edilenleri aktardı.

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Hemanjiyom, damarlardaki anormal yapılanma durumudur. Radyolojik olarak değerlendirildiğinde yüksek akımlı veya düşük akımlı venöz malformasyon olarak sınıflandırılmaktadır. Hemanjiyom, bebeklik döneminde doğuştan ve ciltte kırmızı bir görünüm olarak ortaya çıkabilir. Vücudun farklı bölümlerinde de ortaya çıkabilmektedir. İç organlarda da hemanjiyom görülmektedir. Damar yapısına cerrahi uygulayabilmek için kanamaya müdahale edilmesi gerekmektedir. İlk planda cerrahi düşünülmemektedir. İnvaziv radyoloji ile önce anormal damar yumağını besleyen damarı kapatıp, oradaki kan akımı yavaşlatarak veya skleroterapi köpük tedavisi ile kesi işlemi yapmadan damarı kapatarak, en son küçülmüş damar yumaklarına cerrahi uyguluyoruz. Sadece köpük skleroterapi ile çok başarılı sonuçlar elde edebilmekteyiz.

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