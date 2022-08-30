Her kahvaltıda bir kase! Yulaf, damarlardaki yağlanmayı söküp atıyor, kalbi gençleştiriyor | Video

Tüm dünyada en çok görülen gelen ölüm sebeplerinin arasında bulunan kardiyovasküler rahatsızlıklar, büyük oranda engellenebilir beslenme değişiklikleri ile ilişkili. Uzmanlar, sabah kahvaltılarında yapacağınız değişikliğin dahi, büyük oranda kalp sağlığınızı korumak için önemli bir adım olduğunu belirtiyor. İşte mucizevi besin yulafın faydaları.