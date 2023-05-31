Hızla kilo vermenin formülü bulundu! Açlık hissetmeden 1 haftada 5 kilo vereceksiniz | Video
Kilo verme süreci, genetik faktörlerden günlük alışkanlıklara kadar birçok etmene bağlıdır. Yapılan araştırmalar, kilo verme sürecinde tüketilen bazı besinlerin metabolizmayı hızlandırdığını ve daha rahat kilo vermeyi sağladığını gösteriyor. Her gün düzenli olarak tüketilen bu besinler, mevcut kiloya göre haftada beş kiloya kadar vermeyi sağlıyor. Peki, hangi besinler metabolizmayı hızlandırıyor? İşte metabolizmayı hızlandıran mucizevi besinler.
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