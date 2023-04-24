İşte "doğal kolajen deposu" gençleştiren besin! Birkaç günde etkisini gösteriyor | Video

Kolajen yönünden zengin beslenmek, vücudun genel sağlığını ve gençliğini koruma konusunda en önemli konu başlıklarından biri. Son yıllarda daha fazla duyduğumuz kolajen, aslında hareket sisteminin yapı taşlarını, özellikle kemik, kıkırdak, lif ve eklemleri oluşturan proteindir. İşte kolajen düzeylerini artırarak uzun süreli gençlik sunan o besinler.