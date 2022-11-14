Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
İzmir polisinden sahte etil alkol kaçakçılarına operasyon 14.11.2022 | 09:37
02:52
00:15
05:00
04:03
00:41
Bu besinler diyetisyenlerin gözdesi! İşte yağ yakan besinler | Video 05.09.2022 | 14:49
00:50
Kan şekeri neden yükselir? Nelere dikkat etmek gerekir? | Video 05.09.2022 | 11:46
04:51
00:43
Muzun faydaları saymakla bitmiyor | Video 04.09.2022 | 10:37
04:44
Uzman isim uyardı! "Karaciğerin düşmanı antibiyotik" | Video 31.08.2022 | 09:58
03:10
Prof. Dr. Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı | Video 31.08.2022 | 08:41
00:47
04:43
Uzman isim uyardı! "Bilinçsizce su tüketimi ölüme sebep olabilir" | Video 30.08.2022 | 14:45
00:41
Gizli C vitamini kaynağı "Sumak" | Video 29.08.2022 | 15:42
00:41
12:31
04:54
12:31
Prof. Dr. Ender Dulundu kanserle ilgili merak edilenleri anlattı | Video 19.08.2022 | 15:47
06:32
Dikkat! Bu yiyecekler Alzheimer riskini yüzde 44 artırıyor | Video 10.08.2022 | 11:09
İzmir polisinin, sosyal medyadan sahte etil alkol satışı yapanlara yönelik operasyonunda litrelerce sahte etil alkol ele geçirilirken, operasyonda yakalanan 1 kişi de tutuklandı.
Yapılan aramalarda 895 litre sahte etil alkol ve 5 bin 100 adet taklit etiket ele geçirilirken, Ö.A., M.K., B.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.