Video Sağlık Kadınlarda kısırlığa neden olabilen problemler nelerdir? | Video
Kadınlarda kısırlığa neden olabilen problemler nelerdir? | Video

Kadınlarda kısırlığa neden olabilen problemler nelerdir? | Video

10.12.2021 | 13:48

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ercan Baştu, kadınlarda kısırlığa neden olabilen problemleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

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Kadınlarda birçok nedenden dolayı kısırlık oluşabilmektedir. Bunlar; rahim ve bebeğin oluşacağı yerdeki problemler, sperm ve yumurtanın buluştuğu tüplerdeki problem ve yumurtanın salgılandığı yerde oluşan problemler olarak sıralanabilir. Yumurtalıkta, yumurta rezervi azalabilir ya da yumurta kalitesi azalabilmektedir. Bir diğerinde ise, tüplerde enfeksiyona bağlı tıkanma problemleri görülebilmektedir. Bir diğeri ise endometriozis gibi birçok probleme neden olan hastalığa bağlı kısırlık karşımıza çıkabilmektedir.

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