Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
02:23
Kadınlarda kısırlığa neden olabilen problemler nelerdir? | Video 10.12.2021 | 13:48
01:46
Ortodontik tedavinin süresi ne kadardır? | Video 10.12.2021 | 13:48
00:55
Çin’de fuarda solunabilen aşı tanıtıldı | Video 18.11.2021 | 14:51
00:09
Ambulans helikopter hızır gibi yetişti | Video 04.11.2021 | 13:54
02:36
Kalça protezi ameliyatı sürecinde neler yaşanır? | Video 02.11.2021 | 15:04
02:22
Kalça protezi nedir? Kalça protezi gerektiren durumlar nelerdir? | Video 02.11.2021 | 15:04
01:16
Kanserde beslenmenin önemini anlattığımız klip ilk kez SABAH’ta 22.10.2021 | 08:29
01:26
TURKOVAC'ın hatırlatma dozu gönüllülere uygulanıyor | Video 19.10.2021 | 09:48
02:57
Miyomlar nasıl tedavi edilir? Uzman isim açıkladı | Video 08.10.2021 | 14:16
05:52
06:55
Uzman isim uyardı: "Sıkı diyetler saç dökülmesine sebep olabiliyor" | Video 01.10.2021 | 11:38
05:52
05:30
Prof. Dr. Akova "Turkovac aşısı Sinovac kadar etkili olacaktır" | Video 26.09.2021 | 15:04
05:14
Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi | Video 26.09.2021 | 10:29
03:35
04:19
03:01
03:09
TURKOVAC’tan güzel haber; aşılanan 36 kişide yan etki görülmedi | Video 07.09.2021 | 10:22
04:05
Öksürük ve nefes darlığının doğal ilacı "Kozalak turşusu" | Video 05.09.2021 | 11:09
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ercan Baştu, kadınlarda kısırlığa neden olabilen problemleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.
Kadınlarda birçok nedenden dolayı kısırlık oluşabilmektedir. Bunlar; rahim ve bebeğin oluşacağı yerdeki problemler, sperm ve yumurtanın buluştuğu tüplerdeki problem ve yumurtanın salgılandığı yerde oluşan problemler olarak sıralanabilir. Yumurtalıkta, yumurta rezervi azalabilir ya da yumurta kalitesi azalabilmektedir. Bir diğerinde ise, tüplerde enfeksiyona bağlı tıkanma problemleri görülebilmektedir. Bir diğeri ise endometriozis gibi birçok probleme neden olan hastalığa bağlı kısırlık karşımıza çıkabilmektedir.