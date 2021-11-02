Video Sağlık Kalça protezi ameliyatı sürecinde neler yaşanır? | Video
Kalça protezi ameliyatı sürecinde neler yaşanır? | Video

Kalça protezi ameliyatı sürecinde neler yaşanır? | Video

02.11.2021 | 15:04

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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ata Can, kalça protezi ameliyatı süreci hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

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Kalça protezinin ameliyat süreci hastalarımızın bize başvurması ve onları dileyip, röntgenlerini çektirmemiz ile başlamaktadır. Hastaların eğer evden çıkamayacak kadar, gece uyuyamayacak kadar ağrıları varsa ve sokağa çıktıklarında kısa bir süre sonra oturma gereği duyuyorlarsa ameliyat kararı vermekteyiz. Ameliyattan birkaç gün önce hastamızı hastaneye davet ediyor ve rutin tahlillerini yapıyoruz. Tüm testlerimiz olumlu çıkarsa ameliyat gününde hastamızı davet ediyoruz. Hastalarımızı enfeksiyondan korumak için hastanede mümkün olduğunca az tutmaya çalışıyoruz. Kalça protezi ameliyatında genellik 45 dakika ya da 1 saat arasında sürmektedir ancak öncesinde anestezi ve sonrasında uyanma süreci ile birlikte yaklaşık 3 saat sürmektedir. Ameliyat sonrasında hastamızın dinlenmesi için ilk gün herhangi bir aktivite yapmalarını istemiyoruz. Ertesi gün ise hastamızı fizyoterapistler eşliğinde yatak kenarına oturmalarını ve eğer olabiliyorsa birkaç adım atmalarını beklemekteyiz. Hastalarımız 2. günde hastane içinde rahatça yürüyebilir hale gelmektedirler. 3. gün hastalarımıza yine fizyoterapistler eşliğinde merdiven çıkmayı öğretiyoruz. Hastalar, hastaneden çıkarken ev içindeki günlük işlerini yapabilecek kadar iyileşmiş olmaktadırlar.

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