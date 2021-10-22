Kanserde beslenmenin önemini anlattığımız klip ilk kez SABAH’ta

Her yıl 1-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Ayı Programları içerisinde bu yıl farklı bir konu gündeme geldi. Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonuna bağlı Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneğine en çok sorulan meme kanserinde beslenme ile ilgili sorulara dernek tarafından hazırlanan kliple cevap verildi.