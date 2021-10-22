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OTOMATİK OYNAT
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Kanserde beslenmenin önemini anlattığımız klip ilk kez SABAH’ta 22.10.2021 | 08:29
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Prof. Dr. Akova "Turkovac aşısı Sinovac kadar etkili olacaktır" | Video 26.09.2021 | 15:04
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Havalar soğudu, vatandaşlar aktarlara yöneldi | Video 26.09.2021 | 10:29
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Öksürük ve nefes darlığının doğal ilacı "Kozalak turşusu" | Video 05.09.2021 | 11:09
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Her yıl 1-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Ayı Programları içerisinde bu yıl farklı bir konu gündeme geldi. Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonuna bağlı Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneğine en çok sorulan meme kanserinde beslenme ile ilgili sorulara dernek tarafından hazırlanan kliple cevap verildi.