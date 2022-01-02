Kanserle savaşta yeni yöntem: 'Akıllı ilaçlar' | Video

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Akıllı ilaçlar, tümörün gelişimi ve büyümesinde kullandığı damarlanma ve benzeri yolaklara odaklanıyor ve buraları engelleyerek, reseptörleri bloke ederek tümörü öldürmeyi hedefliyor” dedi.