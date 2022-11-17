Kavşaktaki feci kaza kamerada... Ölümden dönen genç kadın, yaşadığı olayı anlattı | Video
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Eskişehir’de önüne kıran otomobille çarpışması sonucu geçirdiği ve güvenlik kamerasına da yansıyan motosiklet kazasının ardından 20 gün yoğun bakımda kalan, omurgası kırıldığı için yürüyemeyen 22 yaşındaki Aslı Ece Ersoy, “Orta şeritten giden bir araç, kavşaktan dönmek için aniden önüme kırdı. Sinyal falan vermemişti. Az kalsın ölüyordum. En azından bir ‘geçmiş olsun’ demelerini beklerdim” dedi.
"EN AZINDAN BİR 'GEÇMİŞ OLSUN' DEMELERİNİ BEKLERDİM"
Geçirdiği kazayı ve yaşadıklarını anlatan 22 yaşındaki Aslı Ece Ersoy, "Motosikletimle işe giderken, akan trafikte sol şeritte yoluma devam ediyordum. Sonrasında orta şeritten giden bir araç, kavşaktan dönmek için aniden önüme kırdı. Sinyal falan vermemişti. Sonrası aslında çok da yok. Bir ses duydum, ondan sonra gözlerimi açtığımda birisi bana bakıyordu. Gözlerimi tekrar kapattığımda, ambulanstaki sesler vardı. Sonraki gözlerimi açışım da hastanede oldu. Şu anda yürüyemiyorum. Sol elimi kullanamıyorum. Omurgam kırıldığı için ağrım da var. Şu anda ağrılı bir süreç yaşıyorum ve fizik tedavi de alıyorum. Çarpıştığım araç Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) aracıydı. Ben onlardan bir dönüş beklerdim, en azından bir 'geçmiş olsun' demelerini. Ben neredeyse 20 gün yoğun bakımda kaldım. Bu sürede az kalsın ölüyordum. En son hemşirenin bana 'Aslı kendine gel, nefes al' diye bağırdığını ve her tarafın karardığını hatırlıyorum o gün. Yani bu süreçte sadece kaza geçirmedim, birçok kere az kalsın ölüyordum. Hiç kimse geçmiş olsun bile demedi. Ben şoförden özür beklemiyorum, ama en azından kurumun özür dilemesini beklerdim" diye konuştu.
"KALİTELİ VE PAHALI DİYEBİLECEĞİMİZ EKİPMANI SAYESİNDE HAYATA TUTUNDUĞUNU SÖYLEDİ DOKTORLAR"
Kazayla ilgili soruşturmanın bilirkişi incelemesi aşamasında olduğunu aktaran Ersoy'un avukatı Buğra Sarı, müvekkilinin 25 bin TL değerindeki kaskı sayesinde ölümden döndüğünü söyledi. Hukuki süreci takip ettiklerini belirten Sarı, "Şu anda trafik kazasıyla ilgili bilirkişi incelemesi yapılıyor. Biz de cezai süreci takip ediyorum. Biz bu aşamada ifade ve delilleri değerlendiriyoruz. Müvekkilimiz işe giderken sol şeritte ilerliyor. Önünde orta şeritteki araç, bir anda manevra doğrultularını hatalı yapıyor. İlk başta duraklıyor ama müvekkilimiz önlem amacıyla sol şeridin daha da soluna yaklaşıyor. Müvekkilimizi görmesine rağmen önüne kırıyor. Müvekkilimiz, bu şekilde yaralanmalı ve ölüm riski bulunan bir kaza atlattı. Onun neticesinde birçok ameliyat gerçekleşti. Kaliteli ve pahalı diyebileceğimiz ekipmanı sayesinde hayata tutunduğunu söyledi doktorlar. Kaskı 25 bin lira değerindeydi. Ne yazık ki vücudunda çoklu kırıkları var. Şu anda iyileşme sürecinde, biz de bekliyoruz" dedi.
"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATLARA İLİŞKİN SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ"
Kazayla ilgili maddi ve manevi tazminat sürecini de takip edeceğini vurgulayan müvekkilin avukatlarından Burak Ağıldere, "ESKİ'ye ait aracın, orta şeritten dönel kavşağa geldiği esnada ani şekilde sola kırması neticesinde yaralamalı trafik kazası meydana gelmişti. Kaza sonrasında kaza hakkında soruşturma aşaması devam ediyor. En kısa şekilde soruşturma aşamasının bitip, kovuşturma aşamasına geçilmesini, şüphelilerin cezalandırılması için elimizden geldiğince hızlı şekilde hareket etmeye çalışıyoruz. Müvekkilimiz kaza neticesinde ağır şekilde yaralanmıştır. Aynı zamanda maddi ve manevi tazminatlara ilişkin de süreci takip etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.