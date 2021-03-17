Kendini sevmek eylemini gerçekleştirmek için neler gereklidir?

İlişki, Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek cevaplıyor; "Hayattaki en büyük arzumuz değerimizin fark edilmesi, bize saygı duyulması ve koşulsuz sevilmektir. Ancak insanlar kendini değersiz, yetersiz, güvensiz hissederse, acımasızca eleştirirse dünya da size acımasız davranırız. Ayrıca kendini sevmeyen bireyin bir başkasını da sevmesi söz konusu olamaz. Kendinizi küçüksediğinizde, yargıladığınızda başkaları hakkında da iyi düşünceler besleyemezsiniz. Özgüvenimiz azaldığında başarılarımızı veya iyi şeyleri hatırlamayız. Öncelikle özel olduğunuzu fark edin çünkü hepimiz özenle yaratılmış değerli insanlarız. Başarısızlıklarınız üzerine değil bugüne kadar elde ettiklerinize, başarılarınıza yoğunlaşın. Daha önce yapmıştınız yeniden yapabilirsiniz. Bu düşünce özsaygınızı besleyecek zihninizdeki senaryoları negatiften pozitife çevirecektir. Öz saygımızı sık sık güçlendirmeliyiz"