Video Sağlık Kimler kolorektal kanser riski altındadır? | Video
Kimler kolorektal kanser riski altındadır? | Video

Kimler kolorektal kanser riski altındadır? | Video

06.01.2022 | 14:33

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Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Onur Bayraktar, kimlerin kalın bağırsağın kolon ve rektum adı verilen bölümlerinin kanseri olan kolorektal kanser riski altında olduğunu tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

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Kolorektal kanser, kalın bağırsağın kolon ve rektum adı verilen bölümlerinin kanseridir. Genellikle 60 yaş üzerindeki hastalarda ve erkeklerde daha sık görülmekle birlikte, 40'lı yaşlara kadar kolorektal kanser görülme ihtimali de vardır. Ailevi genetik yatkınlığı olan hastalarda, hayatın ikinci dekatında (20 yaş sonrası) kolorektal kanser görülme ihtimali bulunmaktadır. Ailevi kolorektal kanser sendromları, kolorektal kanser gelişimi için çok yüksek risk oluştursa da sıklığı kişisel gelişen "sporadik" denilen kolorektal kanserler kadar fazla değildir. Kolorektal kanser gelişimi için risk faktörleri genetik (ailevi) geçişli kolorektal kanser bulunması, kişinin kendisinde ya da birinci derece akrabasında genetik geçişli olmasa da kolorektal kanser bulunması, kişide inflamatuar bağırsak hastalığı bulunması ve en önemlilerinden biri de ilerleyen yaşıdır.

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