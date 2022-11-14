Video Sağlık Kocaeli'de cinayet! İnşaat halindeki binanın ofisinde silahla vurularak öldürüldü | Video
Kocaeli'de cinayet! İnşaat halindeki binanın ofisinde silahla vurularak öldürüldü | Video

Kocaeli'de cinayet! İnşaat halindeki binanın ofisinde silahla vurularak öldürüldü | Video

14.11.2022 | 09:29

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Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir şahıs, inşaat halindeki binanın ofisinde silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldü. Olayın şüphelisi ya da şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Olay, Derince ilçesi, Mersincik Mahallesi, Vişne Sokak üzerinde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelen silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, inşaat halinde olan, henüz faaliyete geçmemiş binanın ofis kısmında Ahmet Z.E.'yi kanlar içinde gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme neticesinde vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Adrese gelen cinayet büro ve olay yeri inceleme ekipleri de incelemelerde bulundu. Yaşamını yitiren Ahmet Z.E.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın şüphelisi ya da şüphelilerini yakalamak üzere çalışma başlatıldı.

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