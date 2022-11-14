Kocaeli'de cinayet! İnşaat halindeki binanın ofisinde silahla vurularak öldürüldü | Video
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir şahıs, inşaat halindeki binanın ofisinde silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldü. Olayın şüphelisi ya da şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatıldı.
Olayın şüphelisi ya da şüphelilerini yakalamak üzere çalışma başlatıldı.