Koronavirüs vaka sayısı açıklandı! 16 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayısı ile güncel tablo | Video
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Sağlık Bakanlığı 16 Temmuz'a ilişkin güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de bugün 229 bin 582 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 6 bin 918 olarak kayıtlara geçerken, vefat sayısında ciddi bir düşüş gözlemlendi ve tabloya 35 olarak yansıdı. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 5 bin 84 kişi ise iyileşti.