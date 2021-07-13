Koronavirüs vaka sayısı verileri açıklandı! 13 Temmuz Kovid-19 vaka ve vefat sayısı | Video
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Son dakika haberi... Çin'den yayılmaya başlayan ve küresel bir sorun haline gelen koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hala etkisini gösteriyor. Özellikle nisan ayında yükselişe geçen koronavirüs vaka ve vefat sayıları yetkilileri ve vatandaşları tedirgin etmişti. Sağlık Bakanlığı 13 Temmuz'a ilişkin güncel koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...