Mersin'de yasa dışı yollardan ülkeye sokulan 53 adet araç motoru ele geçirildi | Video

Mersin'de hurda kaydıyla yasa dışı olarak ülkeye sokulduğu belirlenen lüks araçlara ait 7 milyon lira değerinde 53 adet blok motor ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, girişi yasak olan ikinci el araçlara ait çalışır durumdaki motorların 'hurda' kaydı ile ülkeye sokularak piyasaya sürüldüğü, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek devletin zarara uğratıldığı belirlendi. Uzun süreli çalışma sonrası elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelileri takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan lüks araçlara ait 53 adet blok motor ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.