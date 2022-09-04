Muzun faydaları saymakla bitmiyor | Video

Muz içerisinde yüksek lif ve antioksidanlar bulunan oldukça yararlı bir meyvedir. Muz yaklaşık olarak 122 kalori sağlamakla birlikte neredeyse tamamen su ve karbonhidrattan oluşmaktadır. İçerisinde az miktarda protein içermesinin yanında hiç yağ barındırmazlar. Yeşil muzlar olgunlaşmamış olanlardır ve içerisinde direçli nişasta olarak da bilinen kısa süre içerisinde sindirilmeyen bir tür lif barındırırlar.