Video Sağlık Neredeyse her aile çocuğuna bu teşhisi koyuyor, gerçek ise bambaşka | Video
Neredeyse her aile çocuğuna bu teşhisi koyuyor, gerçek ise bambaşka | Video

Neredeyse her aile çocuğuna bu teşhisi koyuyor, gerçek ise bambaşka | Video

24.04.2022 | 13:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Neredeyse her aile çocuğuna bu teşhisi koyuyor, gerçek ise bambaşka | Video 06:00
Neredeyse her aile çocuğuna bu teşhisi koyuyor, gerçek ise bambaşka | Video 24.04.2022 | 13:14
Saç kıran değil, kalp kıran bir hastalık... | Video 00:59
"Saç kıran değil, kalp kıran bir hastalık..." | Video 10.04.2022 | 13:52
Bakan Koca: SMA yenidoğan taramaları çok kısa bir zaman içerisinde başlatılacaktır | Video 05:34
Bakan Koca: "SMA yenidoğan taramaları çok kısa bir zaman içerisinde başlatılacaktır" | Video 28.02.2022 | 10:54
Gambiyalı çocukların kalbi Türkiye’ye emanet | Video 02:48
Gambiyalı çocukların kalbi Türkiye’ye emanet | Video 02.02.2022 | 09:34
Bu yarıyıl tatilinde öncelik: ’Bol oksijen’ | Video 02:55
Bu yarıyıl tatilinde öncelik: 'Bol oksijen' | Video 21.01.2022 | 10:24
Uzman isim uyardı Gıda takviyesi alırken onaylı olmasına dikkat edin | Video 05:08
Uzman isim uyardı "Gıda takviyesi alırken onaylı olmasına dikkat edin" | Video 13.01.2022 | 13:46
100 kadından 98’i HPV virüsü ile karşı karşıya | Video 04:39
100 kadından 98'i HPV virüsü ile karşı karşıya | Video 13.01.2022 | 11:01
Profesör ilk defa açıkladı: Aşı olanlarda ’omicron’ akciğere inmiyor | Video 03:34
Profesör ilk defa açıkladı: Aşı olanlarda 'omicron' akciğere inmiyor | Video 11.01.2022 | 15:49
Sivas’ta üretilen Covid-19 PCR tanı kitleri Avrupa ve Afrika’da kullanılıyor | Video 05:36
Sivas'ta üretilen Covid-19 PCR tanı kitleri Avrupa ve Afrika'da kullanılıyor | Video 10.01.2022 | 10:54
Gıda zehirlenmelerini önlemede en etkili içecek; şalgam suyu | Video 03:20
Gıda zehirlenmelerini önlemede en etkili içecek; şalgam suyu | Video 09.01.2022 | 10:29
Saç dökülmesi önlenebilir mi? | Video 04:13
Saç dökülmesi önlenebilir mi? | Video 06.01.2022 | 14:47
Kimler kolorektal kanser riski altındadır? | Video 01:31
Kimler kolorektal kanser riski altındadır? | Video 06.01.2022 | 14:33
Sindirim sistemine ait kanserlerin tedavisi hangi yöntemleri içermektedir? | Video 02:00
Sindirim sistemine ait kanserlerin tedavisi hangi yöntemleri içermektedir? | Video 06.01.2022 | 15:00
Covid’den yıpranan akciğerleri güçlendirici nefes egzersizleri | Video 03:26
Covid'den yıpranan akciğerleri güçlendirici nefes egzersizleri | Video 06.01.2022 | 12:53
Uzmanlardan ’Grip olan kendisini Covidli olarak kabul etsin’ uyarısı | Video 03:55
Uzmanlardan 'Grip olan kendisini Covidli olarak kabul etsin' uyarısı | Video 04.01.2022 | 15:08
Kanserle savaşta yeni yöntem: ’Akıllı ilaçlar’ | Video 02:42
Kanserle savaşta yeni yöntem: 'Akıllı ilaçlar' | Video 02.01.2022 | 13:07
Uzmanı uyardı: Piyasada hiç arı görmeden üretilen sahte ballar var | Video 04:14
Uzmanı uyardı: "Piyasada hiç arı görmeden üretilen sahte ballar var" | Video 02.01.2022 | 13:06
Şimdi de gözlerde virüs salgını; uzmanlar adenovirüse karşı uyarıyor | Video 05:48
Şimdi de gözlerde virüs salgını; uzmanlar adenovirüse karşı uyarıyor | Video 02.01.2022 | 10:30
Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul’daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı | Video 07:53
Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı | Video 30.12.2021 | 11:37
İSLAB laboratuvarlarında 1 yılda çalışılmış test sayısı 100 milyonu geçti | Video 07:00
İSLAB laboratuvarlarında 1 yılda çalışılmış test sayısı 100 milyonu geçti | Video 29.12.2021 | 11:02

Aileler oyun oynayan, hareketli çocuklarına, ‘Hiperaktif’, ders dinlemeyen çocuklarına ise, ‘Dikkat eksikliği var’ deyip geçiyor. Ancak gerçekte, dikkat eksikliği ve hiperaktivite çok farklı belirtiler ile karşımıza çıkıyor. Dikkat eksikliği ile başlayan durum tedavi edilmezse, bazı kaynaklara göre süreç şizofreniye kadar uzanıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Neredeyse her ailenin çocukları için kullandığı, 'Hiperaktif, dikkat eksikliği' sözlerinin gerçekliği ise çok farklı. Özellikle hareketli çocuklarını tanımlayan ebeveynler, 'Benim oğlum hiperaktif' tanımlamasında bulunuyor. Dersi iyi dinlemeyen çocuklar için ise aileler, 'Dikkat eksikliği var' yorumunda bulunuyor. Dikkat eksikliği ile başlayan süreci uzmanları anlattı.

"ANORMAL BİR FONKSİYON"
Dikkat eksikliğinin kalıtsal yolla aktarılan, beynin nörogelişimsel bozukluğu olduğunu ifade eden Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Okul Öncesi Öğretmeni Zahide Topal, "Çocukların, duygu durumunu, bilinçsel süreç becerilerini, günlük yaşam deneyimlerini, sosyal becerileri etkileyen anormal bir fonksiyondur" dedi.

İŞTE BELİRTİLERİ
Dikkat eksikliğinin belirtilerini tek tek anlatan Topal, "Günlük yaşam deneyimlerinde belli noktalara uzun süre odaklanamama, verilen yönelgeleri yerine getirememe gibi aileler, 'Hocam birde siz bakın' diyerek geliyorlar. Yönelge takibi ise; çocuk yemek yiyecek, kaşığı tutması gerekiyor, 'Hadi kaşığı tut, çorbanı iç' dediğimizde yapamaması" diye konuştu.

DİKKAT EKSİKLİĞİNİN BİR SONRAKİ EVRESİ; 'HİPERAKTİVİTE'
Dikkat eksikliği olan bir çocuğun uzun süre özel eğitimden uzak kalması durumunda sürecin hiperaktivite olarak kendini gösterdiğini ifade eden Zahide Topal, "Dikkat eksikliğine hiperaktivite eklendiğinde, dikkat eksikliğinin belirtileri devam etmekle birlikte, yanına hiperaktivitenin özellikleri de ekleniyor. Kalabalık bir ortamda çocuk sıra beklerken oldukça zorlanır. 12 parçalı puzzle etkinliğinden çok çabuk sıkılır, kendine ait eşyaları çok çabuk kaybeder" ifadelerini kullandı.

HER AİLE ÇOCUĞUNU HİPERAKTİF OLARAK TANIMLIYOR
Dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin bir hastalık olduğunu söyleyen Topal, "Çocuklarımızın günlük yaşamlarındaki enerjik, sürekli yerinde duramayan, oyunlara katılan haliyle, hiperaktivitenin davranışlarını birbirine karıştırmamalıyız. Biz, aslında normal bir şekilde oyun oynayan, iletişim kuran, günlük yaşam becerilerini yerine getiren çocuklarımıza 'hiperaktif' dediğimizde ona bir hastalık ismi koymuş oluyoruz. Bu doğru bir durum değil" dedi.
Küçük yaşlarda bu tanının koyulamadığını ifade eden Zahide Topal, "Çocuğun biraz daha gelişimini tamamlamasını bekliyoruz. Ancak şüphelerimiz oluyor. Şüphelerimiz ile birlikte erken yaşlarda özel eğitim kurumlarına başvurursak gayet güzel ilerlemeler kat ediyoruz. Dünya genelinde kabul görmüş olan, DSM 5 kriterlerine göre, 12 yaşından küçük çocukların, en az 6 tane kriteri, en az iki farklı ortamda gösterebiliyor olması gerekiyor. Ev, okul, sosyal ortamlarda bizim bu davranışları görmemiz gerekiyor. Bu süreçte teknolojik aletlerden uzak tutmamız gerekiyor. Çocuk oyunları dahi olsa, televizyon, tablet, telefondan uzak tutmamız gerekiyor. Bu en önemli kriter. Çocuk ilkokul çağına başladığında yavaş yavaş asıl belirtiler kendini göstermeye başlıyor. Akademik derslerdeki başarıda düşüş buna bir örnek. Çocuk sosyal bir çevrenin içinde olduğu için, arkadaşlarının yanında farklılık hissettiğinde çocuğu çok etkiliyor. Bunlara zamanında müdahale edilmez ve özel eğitime yönlendirilmezse, bazı kaynaklara göre, bunun ileriki yaşlarda, özellikle ergenlik çağında, davranış bozukluğu ve daha da öteye giderse şizofreni gibi belirtilerin olacağı kaynaklarda mevcut. Kesin bir dille bunlar gerçekleşir diyemiyoruz, her çocuğumuz farklıdır. Her bireyin gelişimi farklıdır. Bu durumu engellemek için erken yaşta özel eğitime yönlendirme, özellikle teknolojik aletlerden uzak tutmak çok çok önemlidir" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA