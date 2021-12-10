Video Sağlık Ortodontik tedavinin süresi ne kadardır? | Video
Ortodontik tedavinin süresi ne kadardır? | Video

Ortodontik tedavinin süresi ne kadardır? | Video

10.12.2021 | 13:48

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Ortodonti Uzmanı Dt. Duygu Naneci, ortodontik tedavi hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

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Hastalarımızın ortodontik tedaviler hakkında en sık sordukları sorulardan biri: "Tedavim ne kadar zaman alır?" Bunun ne yazık ki net bir şekilde tedavisi yoktur. Örneğin implant tedavisinde hastalarımıza "2-3 ay sonra üst yapısına geçeceğiz." gibi net bir süre verebilmekle beraber, ortodonti için bu mümkün değildir. Ortodontik tedavinin süresi bozuklukla alakalı olduğu gibi bazen de hastanın biyolojisiyle alakalı olabilir. Bazen bir çapraşıklığın tedavi süresi 6 ay alabilirken, bazı diş çekimi gerektiren tedavilerde 2 yılı da bulabilmektedir. Özellikle çene bozukluğu olan hastalarımızda ergenliğe yakın dönemlerde tedaviye başlayıp, uzun yıllar takip yapabilmekteyiz. Ortodontik tedavinin süresi bozukluğun türü ve şiddetiyle yakından ilgilidir.

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