Profesör ilk defa açıkladı: Aşı olanlarda 'omicron' akciğere inmiyor | Video

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Son günlerde 'omicron' varyantlı vakalar ciddi derecede artış gösterirken Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Omicron gerçekten çok hafif seyrediyor. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz ki aşısızlarda hala akciğer tutulumu varken, aşı olanlarda omicron akciğerlere inmiyor" dedi.