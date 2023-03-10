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Sahte kiralık ev ilanıyla kanser hastası depremzedeyi dolandırmışlar! | Video

Sahte kiralık ev ilanıyla kanser hastası depremzedeyi dolandırmışlar! | Video

10.03.2023 | 14:21

ANKARA'da, sahte kiralık ev ilanı ile deprem bölgesinden gelen 2 afetzede aileyi dolandıran emlakçı baba ve 2 oğlu, polis operasyonuyla gözaltına alındı. 30 bin lira dolandırılan kanser hastası depremzede Yeliz Güzel (38), 1,5 yıldır meme kanseri ile mücadele ediyorum. Kanser olduğumda emlakçının dolandırdığı kadar üzülmemiştim. İnsanlık ölmüş dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlere Malatya'da yakalanan ve 1,5 yıldır meme kanseri ile mücadele eden Yeliz Güzel, 2 çocuğuyla Ankara'ya geldi. Güzel, internette gördüğü kiralık ev ilanındaki numarayı arayıp, kapora, depozito ve kira bedeli olarak toplam 30 bin lira ödedi. Daha sonra telefonda görüştüğü kişiye ulaşamayan Güzel, dolandırıldığını anlayıp, polise başvurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Etimesgut ilçesinde emlakçılık yapan Ali İhsan K. ile oğulları Koray K. ve Berk K. tespit edildi. Teknik ve fiziki takip ile ev ve iş adresleri belirlenen 3 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emlakçı baba ve oğlunun, internette sahte kiralık ev ilanı ile kanser hastası Yeliz Güzel'in dışında bir depremzede aileyi daha dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca 'dolandırıcılık' suçu ile birlikte çok sayıda suçtan kayıtlarının olduğu belirlendi. Depremzedeler dışında başka aileleri de mağdur ettiği saptanan şüphelilerin, şu ana kadar 4 dosyada 55 bin lira dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'İNSANLIK ÖLMÜŞ'
Yeliz Güzel, depreme Malatya'da yakalandıklarını, birkaç gün köyde kaldıktan sonra tedavisi için de Ankara'ya gelmek istediklerini söyleyerek, İnternet üzerinden ev kiraladık, kiraladığımızı düşündük. Emlakçı para istedi, biz de attık. Yola çıktık geldik, geldiğimiz güne kadar emlakçı ile irtibattaydık. Evi ayarladığını, evi temizlettiğini söyledi bize. Sonra Ankara'ya geldiğimizde, ev sahibine ulaşamadığını, anahtarın kendisinde olmadığını söyledi. Daha sonra telefonlarımızı açmadı. Gece saat 22.00'da çocuklarımla Ankara'da evsiz kaldık. Ertesi gün şikayet ettik. En ağır cezayı almalı. 30 bin lira para aldı bizden. İnternet?ten bulmuştuk. O dönemde kiralık ev azdı. Tedavimden dolayı ev tutmamız lazımdı. İlk başta şüphelendik; ama telefonlarımızı sürekli açtı, çok profesyoneldi. Tedavim Gazi Hastanesi'nde devam ediyor. 1,5 yıldır meme kanseri ile mücadele ediyorum. Kanser olduğumda emlakçının dolandırdığı kadar üzülmemiştim. İnsanlık ölmüş diye konuştu.

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