Salgın döneminde öğrencilerin okula adapte olması için neler yapmalıyız?
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Eğitimci Abdulkadir Özbek cevaplıyor; "Uzun bir aradan sonra çocuklar okula başlayacağı için ilk başta zorlanabilirler. Öğrenme kayıpları çok ciddi boyutlara ulaştı ve derslere motive olmakta zorluk çekebilirler. O yüzden çabalarını destekleyen ifadeler kullanmamız çok önemli. Çaba onları elinde ama netice her zaman onların elinde olmuyor. Öğrenme süreçlerinde onlara destek olmak adına her zaman çekinmeden size soru sorabileceklerini ifade edin. Adaptasyon sürecinde uyku düzenleri onları zorlayabilir. Öğrencilerin uyku rutinlerini oluşturmak çok önemli. İlk 21 gün alışkanlığın oluşabilmesi için aynı saatte yatıp kalkmalarına özen gösterelim"