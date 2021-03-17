Sarı nokta hastalığı nedir? Sarı nokta hastalığı sebepleri nelerdir?

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhsin Eraslan cevaplıyor; "Yaşa bağlı makula dejenerasyonu yani halk arasındaki adıyla sarı nokta hastalığı özellikle 65 yaş üstü bireylerde rastlanılan, retinal bozuklukların toparlayıcı ismidir aslında. Burada farklı alt tipler mevcuttur; kuru tip ve yaş tip olarak ikiye ayırabiliriz. Kuru tip rutin muayene sırasında erken teşhis edilirken, yaş tip kanama şikayeti ve ani görme kaybıyla fark edilmektedir. Tedavi olarak kuru tipte besin takviyeleri ve vitamin önerilmektedir. Yaş tipte ise göz içi enjeksiyonlar uygulanmaktadır. Bu anlamda hastalar çizgileri kırık kırık görme, bulanık görme, görme azalması veya renklerin seçilememesi gibi semptomlarla bizlere başvurmaktadır. Özellikle ileri yaşlarda erken tanı çok kıymetlidir bu yüzden senelik muayeneler ihmal edilmemelidir"