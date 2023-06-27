Sirkenin yararları saymakla bitmiyor! Ne ağız kokusu bırakıyor ne yüksek kolesterol | Video

Sirke, yüzyıllardır mutfağın vazgeçilmezlerinden biri. Fakat faydası sadece yemek yaparken değil günlük yaşamın ve sağlığın birçok noktasında öne çıkabilecek güçlü özelliklere sahip. Fermente elmalardan yapılan elma sirkesi, tariflerde bir bileşen olarak tüketilebilir, bir içeceğe eklenebilir veya sadece yemek kaşığı içilebilir.