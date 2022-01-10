Sivas'ta üretilen Covid-19 PCR tanı kitleri Avrupa ve Afrika'da kullanılıyor | Video

Sivas'ta Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki Türk bilim adamları tarafından Covid-19 başta olmak üzere, yaklaşık 15 farklı hastalık için geliştirilen tanı kitleri aralarında Yunanistan'ında bulunduğu Avrupa ülkelerinde ve bir çok Afrika ülkesinde kullanılıyor.