SMA nedir? SMA Hastalığından korunmak için ne yapmak gerekir, tedavisi var mı? | Video
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SMA hastalığının belirtileri en net çocuk yaşlarda görülüyor. SMA yani Spinal Müsküler Atrofi Türkiye'de bilinen ve kullanılan adıyla Gevşek Bebek Sendromu neden olur, nasıl anlayabilirsiniz, belirtileri nelerdir sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Gevşek Bebek Sendromu hakkında merak ettikleriniz…