Son dakika: 12 Temmuz koronavirüs vaka vefat verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka sayısında son durum | Video

Son dakika haberi... Çin'den yayılmaya başlayan ve küresel bir sorun haline gelen koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hala etkisini gösteriyor. Özellikle nisan ayında yükselişe geçen koronavirüs vaka ve vefat sayıları yetkilileri ve vatandaşları tedirgin etmişti.