Video Sağlık Son dakika: 12 Temmuz koronavirüs vaka vefat verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka sayısında son durum | Video

Son dakika: 12 Temmuz koronavirüs vaka vefat verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka sayısında son durum | Video

Son dakika: 12 Temmuz koronavirüs vaka vefat verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka sayısında son durum | Video
13.07.2021 | 01:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: 12 Temmuz koronavirüs vaka vefat verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka sayısında son durum | Video 00:43
Son dakika: 12 Temmuz koronavirüs vaka vefat verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka sayısında son durum | Video 13.07.2021 | 01:52
Pankreas iltihabı akut pankreatit nedir? 01:49
Pankreas iltihabı (akut pankreatit) nedir? 08.07.2021 | 15:03
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı Serpil hemşireden herkese aşı daveti  | Video 02:56
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı Serpil hemşireden herkese aşı daveti  | Video 05.07.2021 | 12:11
Milli basketbolcu Cedi Osman Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı yaptı | Video 00:33
Milli basketbolcu Cedi Osman Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı yaptı | Video 27.06.2021 | 16:13
Türkiye'de yaşayan yabancılardan sağlık sistemine övgü | Video 04:05
Türkiye'de yaşayan yabancılardan sağlık sistemine övgü | Video 21.06.2021 | 15:03
Koronavirüste pozitiflik oranı yüzde 30'dan 10'a düştü | Video 05:26
Koronavirüste pozitiflik oranı yüzde 30'dan 10'a düştü | Video 20.06.2021 | 11:38
Çocuklarda baş dönmesi neden olur? Uzman isim açıkladı | Video 01:53
Çocuklarda baş dönmesi neden olur? Uzman isim açıkladı | Video 14.06.2021 | 14:28
Koronavirüs vaka sayısı açıklandı: 3 Haziran Türkiye günlük koronavirüs tablosu, vaka ve hasta sayısı | Video 04:41
Koronavirüs vaka sayısı açıklandı: 3 Haziran Türkiye günlük koronavirüs tablosu, vaka ve hasta sayısı | Video 03.06.2021 | 20:28
Son dakika | 2 Haziran koronavirüs tablosu: Korona vaka sayısı tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı | Video 03:15
Son dakika | 2 Haziran koronavirüs tablosu: Korona vaka sayısı tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı | Video 02.06.2021 | 20:19
Son Dakika Haberler | Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları belli oldu! İşte 1 Haziran koronavirüs tablosu ve vaka sayısı... | Video 04:27
Son Dakika Haberler | Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları belli oldu! İşte 1 Haziran koronavirüs tablosu ve vaka sayısı... | Video 01.06.2021 | 21:15
Sinovac ve BioNTech'in hastaneye etkisini ortaya çıkaracak araştırma | Video 05:29
Sinovac ve BioNTech'in hastaneye etkisini ortaya çıkaracak araştırma | Video 23.05.2021 | 10:27
Bakan Koca'dan tarım işçilerine aşı müjdesi | Video 00:41
Bakan Koca'dan tarım işçilerine aşı müjdesi | Video 23.05.2021 | 08:21
Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İlker Çömez cevaplıyor; İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir? 01:41
Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İlker Çömez cevaplıyor; İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir? 20.05.2021 | 16:25
İstanbullular neden aşı olmuyor? Uzman isimden önemli açıklamalar | Video 05:12
İstanbullular neden aşı olmuyor? Uzman isimden önemli açıklamalar | Video 20.05.2021 | 15:49
Yerli aşıda son durum ne? Faz-3'e ne zaman geçilecek? | Video 04:58
Yerli aşıda son durum ne? Faz-3'e ne zaman geçilecek? | Video 17.05.2021 | 15:59
Bayramda aşı çalışmaları devam ediyor | Video 06:08
Bayramda aşı çalışmaları devam ediyor | Video 13.05.2021 | 14:12
Sinovac aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı | Video 03:25
Sinovac aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı | Video 12.05.2021 | 12:23
Normalleşme takvimi nasıl oluşacak? Tam kapanma sonuç veriyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer yanıtladı | Video 12:50
Normalleşme takvimi nasıl oluşacak? Tam kapanma sonuç veriyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer yanıtladı | Video 09.05.2021 | 16:29
Bilim Kurulu üyesi Tezer: Toplumsal bağışıklık için çocuklar da aşılanmalı | Video 05:37
Bilim Kurulu üyesi Tezer: Toplumsal bağışıklık için çocuklar da aşılanmalı | Video 09.05.2021 | 12:29
Koronavirüs vaka sayısı düşüşte! Tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı kovid-19 tablosunda ise yarıyor! | Video 02:12
Koronavirüs vaka sayısı düşüşte! Tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı kovid-19 tablosunda ise yarıyor! | Video 06.05.2021 | 09:48

Son dakika haberi... Çin'den yayılmaya başlayan ve küresel bir sorun haline gelen koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hala etkisini gösteriyor. Özellikle nisan ayında yükselişe geçen koronavirüs vaka ve vefat sayıları yetkilileri ve vatandaşları tedirgin etmişti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA