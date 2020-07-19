SON DAKİKA | 19 Temmuz Corona virüsü vaka sayısı Fahrettin Koca tarafından açıklandı! Türkiye corona virüsü vaka sayısı | Video
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Corona virüsü vaka sayısı ile ilgili son dakika haberleri özellikle normalleşme süreci ile birlikte vatandaşlar tarafından daha yakından takip edilmeye başlandı. Son üç gündür koronavirüs vaka sayısı, sokağa çıkma yasağı sürecindeki rakamlara geriledi. Her gün Twitter hesabı üzerinden günlük koronavirüs tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat çekti. Peki, 19 Temmuz 2020 tarihli Türkiye koronavirüsü vaka sayısı açıklandı mı? İşte, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son resmi koronavirüsü verileri…