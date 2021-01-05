Son Dakika: Corona virüs aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak? Kovid-19 aşısı Türkiye'de son aşamada! | Video
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Türkiye'ye getirilerek öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanacak olan Kovid-19 aşısının, aynı çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) sağlık çalışanlarına da uygulanmak üzere KKTC'ye de gönderileceğini duyurmuştu. Peki, Türkiye'de koronavirüs aşısı ne zaman vurulacak, çalışmalar ne durumda?