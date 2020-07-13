Video Sağlık Son Dakika | Corona virüsü vaka sayısı 13 Temmuz açıklandı! Bakan Koca Twitter hesabından koronavirüs vaka sayısını paylaştı | Video

Son Dakika | Corona virüsü vaka sayısı 13 Temmuz açıklandı! Bakan Koca Twitter hesabından koronavirüs vaka sayısını paylaştı | Video

Son Dakika | Corona virüsü vaka sayısı 13 Temmuz açıklandı! Bakan Koca Twitter hesabından koronavirüs vaka sayısını paylaştı | Video
13.07.2020 | 20:43

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Koronavirüsü vaka sayısı ile ilgili son dakika haberleri ve güncel veriler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından her 24 saatte bir günlük koronavirüs tablosunu açıklıyor. Günlük ortalama vaka sayısı 1.000 civarındayken, alınan önlemler ile birlikte bin sayısının altına düşmesi bekleniyor. Düşüş her ne kadar yavaş ve artış bir o kadar hızlı olsa da, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması bu tabloyu değiştirebilir. Peki, 13 Temmuz 2020 tarihli corona virüsü vaka sayısı tablosu açıklandı mı?

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