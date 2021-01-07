Video Sağlık Son Dakika Haberi: KOVİD-19 hakkında flaş açıklama! Mutasyona uğrayan koronavirüs varyantı daha mı öldürücü? | Video

Son Dakika Haberi: KOVİD-19 hakkında flaş açıklama! Mutasyona uğrayan koronavirüs varyantı daha mı öldürücü? | Video

Son Dakika Haberi: KOVİD-19 hakkında flaş açıklama! Mutasyona uğrayan koronavirüs varyantı daha mı öldürücü? | Video
07.01.2021 | 09:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika Haberi: KOVİD-19 hakkında flaş açıklama! Mutasyona uğrayan koronavirüs varyantı daha mı öldürücü? | Video 01:23
Son Dakika Haberi: KOVİD-19 hakkında flaş açıklama! Mutasyona uğrayan koronavirüs varyantı daha mı öldürücü? | Video 07.01.2021 | 09:26
Son Dakika: Mutasyona uğrayan koronavirüs varyantı daha mı öldürücü? | Video 01:23
Son Dakika: Mutasyona uğrayan koronavirüs varyantı daha mı öldürücü? | Video 06.01.2021 | 15:11
Son Dakika: Corona virüs aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak? Kovid-19 aşısı Türkiye'de son aşamada! | Video 02:13
Son Dakika: Corona virüs aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak? Kovid-19 aşısı Türkiye'de son aşamada! | Video 05.01.2021 | 16:26
SMA nedir? SMA Hastalığından korunmak için ne yapmak gerekir, tedavisi var mı? | Video 02:17
SMA nedir? SMA Hastalığından korunmak için ne yapmak gerekir, tedavisi var mı? | Video 05.01.2021 | 12:28
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz’dan aşı açıklaması | Video 03:33
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz’dan aşı açıklaması | Video 03.01.2021 | 11:36
Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüs vaka ve hasta sayısı açıklandı! İşte Fahrettin Koca'nın açıklaması | Video 01:14
Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüs vaka ve hasta sayısı açıklandı! İşte Fahrettin Koca'nın açıklaması | Video 03.01.2021 | 09:31
Çin'den gelen koronavirüs aşılarında dikkat çeken detay! Kovid aşısı ilk kimlere vurulacak? | Video 01:55
Çin'den gelen koronavirüs aşılarında dikkat çeken detay! Kovid aşısı ilk kimlere vurulacak? | Video 30.12.2020 | 10:25
Son Dakika Haberleri | Koronavirüs aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak? Kovid-19 aşıları Türkiye'ye geldi! | Video 04:22
Son Dakika Haberleri | Koronavirüs aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak? Kovid-19 aşıları Türkiye'ye geldi! | Video 30.12.2020 | 09:26
Son Dakika: Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Bakan Koca aşıların görüntülerini paylaştı | Video 01:13
Son Dakika: Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Bakan Koca aşıların görüntülerini paylaştı | Video 28.12.2020 | 09:19
Çin aşısı gönüllüsü profesör, A Haber'de konuştu: Ya aşı olacağız ya korona | Video 06:22
Çin aşısı gönüllüsü profesör, A Haber'de konuştu: "Ya aşı olacağız ya korona" | Video 27.12.2020 | 16:33
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Koronavirüs aşısında ara sonuçlar son derece yüz güldürücü | Video 06:33
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: "Koronavirüs aşısında ara sonuçlar son derece yüz güldürücü" | Video 27.12.2020 | 15:11
Çin aşısı ne zaman Türkiye'de olacak? Aşılama süreci nasıl olacak? İşte, aşılama hakkında tüm bilgiler! | Video 03:44
Çin aşısı ne zaman Türkiye'de olacak? Aşılama süreci nasıl olacak? İşte, aşılama hakkında tüm bilgiler! | Video 26.12.2020 | 10:57
Aşı ile ilgili son dakika: Bu tarihte Türkiye'de olacak! | Video 01:03
Aşı ile ilgili son dakika: Bu tarihte Türkiye'de olacak! | Video 25.12.2020 | 14:49
Son Dakika: İllere göre vaka sayısı düşüş oranı açıklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısında konuştu | Video 01:14
Son Dakika: İllere göre vaka sayısı düşüş oranı açıklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısında konuştu | Video 25.12.2020 | 09:22
İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark | Video 03:54
İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark | Video 24.12.2020 | 10:55
Son Dakika: Corona virüs mutasyonu sonrası flaş önlemler! | Video 01:54
Son Dakika: Corona virüs mutasyonu sonrası flaş önlemler! | Video 22.12.2020 | 12:55
Çocuğunuzun W oturmasını hafife almayın | Video 02:18
"Çocuğunuzun W oturmasını hafife almayın" | Video 22.12.2020 | 11:00
Koronavirüsün mutasyona uğraması, aşıyı etkiler mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz yanıtladı | Video 08:26
Koronavirüsün mutasyona uğraması, aşıyı etkiler mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz yanıtladı | Video 21.12.2020 | 11:31
Son Dakika Haberleri | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 20 Aralık 2020 koronavirüs tablosu ve vaka sayısı... | Video 02:21
Son Dakika Haberleri | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 20 Aralık 2020 koronavirüs tablosu ve vaka sayısı... | Video 20.12.2020 | 19:27
Gaziantep'te hastanede patlama: Ölü sayısı 10'a yükseldi! | Video 02:48
Gaziantep'te hastanede patlama: Ölü sayısı 10'a yükseldi! | Video 19.12.2020 | 22:55

Koronavirüs mutasyonu ile ilgili son dakika açıklaması! Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaptığı açıklamada, İngiltere'de yaklaşık 3 hafta önce mutasyona uğrayan koronavirüsün görülmesi üzerine Türkiye'de derhal tedbir kararlarının hayata geçirildiğini anımsattı. Prof. Dr. İlhan yaptığı bir açıklamada, koronavirüsün mutasyona uğramış varyantının da daha az ölümcül olduğunu açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA