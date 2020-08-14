Son Dakika Haberi | Türkiye corona virüsü vaka sayısında son durum: Bakan Koca açıkladı! | Video
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Corona virüsü havada asılı kalarak bulaşır mı? Öksüren kişi... | Video 07.07.2020 | 12:20
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Bakan Koca vakaları açıkladı! Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayla birlikte Türkiye'de etkisini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden ilk koronavirüs vakası görüldüğü günden bugüne kadar güncel ölü ve vaka sayılarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. İşte, Bakan Koca tarafından paylaşılan son veriler...