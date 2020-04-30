Video Sağlık Son Dakika Haberleri| Kawasaki hastalığı ile ilgili flaş açıklama: Kawasaki nedir? Hasatalığın coroa virüs ile ilişkisi var mı? | Video

Son Dakika Haberleri| Kawasaki hastalığı ile ilgili flaş açıklama: Kawasaki nedir? Hasatalığın coroa virüs ile ilişkisi var mı? | Video

Son Dakika Haberleri| Kawasaki hastalığı ile ilgili flaş açıklama: Kawasaki nedir? Hasatalığın coroa virüs ile ilişkisi var mı? | Video
30.04.2020 | 10:52
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan, İngiltere’deki Kawasaki hastalığı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İngiltere’de çocuklarda görülen Kawasaki hastalığı, ülkedeki doktorları ve uzmanları harekete geçirdi. Kawasaki hastalığı corona ile ilişkili olduğu yönünde haberlerin ardından, Bakan Fahrettin Koca’ya da İngiltere’deki Kawasaki hastalığını sordular ve Bakan soruları yanıtladı. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de Kawasaki nedir sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Peki, Kawasaki nedir, corona virüsü Kawasaki hastalığı arasında bir bağ var mı? İşte, Kawasaki nedir sorusunun yanıtı ve bu hastalık ile ilgili merak edilen detaylar…

Kawasaki hastalığı son günlerde en çok taratışılan konuların başında yer alıyor. Bu nedenle de Kawasaki nedir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kawasaki nedir ve ecorona virüsü ile bağlantısı var mıdır? Özellikle İngiltere ve İtalya'da salgının ardından Kawasaki adı verilen bir hastalıkta sıradışı bir artış gözlemlendi. Özellikle 9 yaşın altındaki çocuklarda daha çok el, dil ve gözlerin kırmızılaşmasıyla sonuçlanan, bazı vakalarda kalp damarlarının genişlemesine neden olabilen çocuk hasta sayısınında ciddi bir artış olduğunu rapor etti. İngiliz sağlık bakanı bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

Bu hastalık normalde de görülüyor fakat son bir aydaki vaka sayısı, bir senede görülen vakanın 6 katı olduğu söyleniyor. Durumun Covid-19 ile bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

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