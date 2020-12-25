Video Sağlık Son Dakika: İllere göre vaka sayısı düşüş oranı açıklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısında konuştu | Video

Son Dakika: İllere göre vaka sayısı düşüş oranı açıklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısında konuştu | Video

Son Dakika: İllere göre vaka sayısı düşüş oranı açıklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısında konuştu | Video
25.12.2020 | 09:22

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Gelen son dakika haberine göre, vaka sayıları hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sıkı tedbirlerin uygulanması sayesinde günlük vaka sayımızda Gaziantep’te yüzde 66, Tekirdağ, Bursa ve İzmir’de yüzde 60, Ankara ve Samsun’da yüzde 55, Trabzon ve Adana’da yüzde 50, Diyarbakır ve Hatay’da yüzde 48, Kayseri ve Kocaeli’nde yüzde 45, Şanlıurfa’da yüzde 40, Antalya’da yüzde 30 ve Mersin’de yüzde 30’a varan düşüşler sağlandı. İstanbul’da vaka sayılarında önemli düşüş sağlanırken, poliklinik başvurularında yüzde 50, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına ise yüzde 25 olarak yansıdı” şeklinde konuştu.

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