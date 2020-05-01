Video Sağlık Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 1 Mayıs Corona virüsü Bilim Kurulu üyesi sokağa çıkma yasağı değerlendirmesi | Video

Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 1 Mayıs Corona virüsü Bilim Kurulu üyesi sokağa çıkma yasağı değerlendirmesi | Video

Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 1 Mayıs Corona virüsü Bilim Kurulu üyesi sokağa çıkma yasağı değerlendirmesi | Video
01.05.2020 | 11:58
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 1 Mayıs Corona virüsü Bilim Kurulu üyesi sokağa çıkma yasağı değerlendirmesi | Video 05:21
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 1 Mayıs Corona virüsü Bilim Kurulu üyesi sokağa çıkma yasağı değerlendirmesi | Video 01.05.2020 | 11:58
SON DAKİKA HABER: 30 Nisan corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsü vaka sayısı paylaşımı | Video 03:30
SON DAKİKA HABER: 30 Nisan corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsü vaka sayısı paylaşımı | Video 30.04.2020 | 17:03
Son Dakika Haberleri| Kawasaki hastalığı ile ilgili flaş açıklama: Kawasaki nedir? Hasatalığın coroa virüs ile ilişkisi var mı? | Video 00:58
Son Dakika Haberleri| Kawasaki hastalığı ile ilgili flaş açıklama: Kawasaki nedir? Hasatalığın coroa virüs ile ilişkisi var mı? | Video 30.04.2020 | 10:52
Son Dakika | Fahrettin Koca corona virüsü vaka sayısı ve pik dönemi hakkında açıklama yapacak! 29 Nisan corona virüs tablosu | Video 02:33
Son Dakika | Fahrettin Koca corona virüsü vaka sayısı ve pik dönemi hakkında açıklama yapacak! 29 Nisan corona virüs tablosu | Video 29.04.2020 | 18:04
Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste ayak parmaklarındaki renk değişiminin nedenini açıkladı | Video 04:27
Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste ayak parmaklarındaki renk değişiminin nedenini açıkladı | Video 27.04.2020 | 16:34
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı | Video 07:04
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı | Video 24.04.2020 | 11:16
Corona virüsü Covid 19 hastaları için umut oldular | Video 06:37
Corona virüsü (Covid 19) hastaları için umut oldular | Video 23.04.2020 | 15:08
Bakan Koca'dan şehir hastaneleri paylaşımı | Video 00:47
Bakan Koca'dan şehir hastaneleri paylaşımı | Video 21.04.2020 | 00:17
Korona virüsü yenen sağlık çalışanı alkışlarla taburcu edildi | Video 00:10
Korona virüsü yenen sağlık çalışanı alkışlarla taburcu edildi | Video 19.04.2020 | 18:14
MSB duyurdu! Yerli mekanik solunum cihazı üretildi | Video 04:03
MSB duyurdu! Yerli mekanik solunum cihazı üretildi | Video 17.04.2020 | 19:23
Filyasyon nedir? Bakan Koca corona virüs tespitinde filyasyon yönteminin önemini anlattı | Video 00:50
Filyasyon nedir? Bakan Koca corona virüs tespitinde filyasyon yönteminin önemini anlattı | Video 15.04.2020 | 10:38
Son Dakika Haberi | Favipiravir nedir? Sağlık Bakanı ilk kez isim vererek açıkladı! Favipiravir ilacı etkisi…| Video 01:56
Son Dakika Haberi | Favipiravir nedir? Sağlık Bakanı ilk kez isim vererek açıkladı! Favipiravir ilacı etkisi…| Video 15.04.2020 | 10:38
Türk bilim insanlarından büyük başarı! Koronavirüs ilacının hammaddesi yerli imkanlarla üretilecek | Video 07:22
Türk bilim insanlarından büyük başarı! Koronavirüs ilacının hammaddesi yerli imkanlarla üretilecek | Video 13.04.2020 | 21:49
Koronavirüs aşısı bulundu mu? | Video 08:47
Koronavirüs aşısı bulundu mu? | Video 11.04.2020 | 23:03
Corona virüsü karantinasında 2 kat artan telefon bağımlılığı omurga bozukluklarına sebep oluyor | Video 04:51
Corona virüsü karantinasında 2 kat artan telefon bağımlılığı omurga bozukluklarına sebep oluyor | Video 11.04.2020 | 14:26
Evde bez maske yapımı: Corona virüsü için evde maske nasıl yapılır? | Video 03:20
Evde bez maske yapımı: Corona virüsü için evde maske nasıl yapılır? | Video 10.04.2020 | 18:47
Hapşırmanın ardından corona virüsü yüklü mikrodamlacıklar böyle havada kalıyor | Video 00:24
Hapşırmanın ardından corona virüsü yüklü mikrodamlacıklar böyle havada kalıyor | Video 09.04.2020 | 12:54
Koronavirüs sürecinde damak dudak yarıklı hastaların durumu ne olacak? | Video 08:36
Koronavirüs sürecinde damak dudak yarıklı hastaların durumu ne olacak? | Video 09.04.2020 | 11:57
Corona virüsüne karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? İşte corona virüsüne karşı alınacak önlemlerin püf noktaları... | Video 03:34
Corona virüsüne karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? İşte corona virüsüne karşı alınacak önlemlerin püf noktaları... | Video 09.04.2020 | 11:57
Uzman Doktor'dan canlı yayında corona virüsü tedbirleri sürecinde beslenme açıklaması | Video 15:38
Uzman Doktor'dan canlı yayında corona virüsü tedbirleri sürecinde beslenme açıklaması | Video 09.04.2020 | 09:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar hafta başında corona virüsü salgınının gidişatı konusunda toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi. Cumhubaşkanı Erdoğan; “1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 00.00'a kadar olan sınırlandırmaya vatandaşlarımızın uymasını istiyoruz.” uyarısında bulunarak “İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o denli etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında, insanların bir arada bulunduğu yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur.” dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA