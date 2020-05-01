Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 1 Mayıs Corona virüsü Bilim Kurulu üyesi sokağa çıkma yasağı değerlendirmesi | Video
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar hafta başında corona virüsü salgınının gidişatı konusunda toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi. Cumhubaşkanı Erdoğan; “1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 00.00'a kadar olan sınırlandırmaya vatandaşlarımızın uymasını istiyoruz.” uyarısında bulunarak “İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o denli etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında, insanların bir arada bulunduğu yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur.” dedi.