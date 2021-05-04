Video Sağlık Son Dakika: Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısı açıklandı! 3 Nisan koronavirüs tablosu ve hasta sayısı | Video

Son Dakika: Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısı açıklandı! 3 Nisan koronavirüs tablosu ve hasta sayısı | Video

Son Dakika: Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısı açıklandı! 3 Nisan koronavirüs tablosu ve hasta sayısı | Video
04.05.2021 | 09:55

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Koronavirüs vaka sayısı açıklandı. Birçok ülkede artışa geçen vaka ve vefat sayıları ülkemizde de son dönemlerde yukarı yönlü seyre geçmişti. Art arda alınan önlemlerle vaka sayısı düşüş göstermeye başladı. Bu düşüşün sürmesi ve sayıların istenilen seviyeye gelmesi için 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma sürecine geçildi. Kapanmanın ardından vaka sayılarının ciddi şekilde düşmesi beklenirken, vaka sayıları kapanmanın ilk gününden itibaren hızlı bir şekilde düştü. Sağlık Bakanlığı 3 Mayıs'a ait koronavirüs tablosunu yayınladı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...

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