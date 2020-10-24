Video Sağlık Son Dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul için corona uyarısı | Video

Son Dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul için corona uyarısı | Video

Son Dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul için corona uyarısı | Video
24.10.2020 | 09:13

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Dünya genelinde enfeksiyon oluşturarak pek çok ülkede çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüs salgınıyla ilgili endişe verici son dakika haberleri geliyor. Tüm dünyada, sonbahar ile birlikte vaka sayıları yeniden yükseldi. Peki, Türkiye'de coroan virüs vaka sayısı ve iyileşen hasta sayısı bugün ne durumda? Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na ait doğrulanmış hasta sayısı, entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayısı verilerini içinde barındıran 23 Ekim korona tablosu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından duyuruluyor. Tüm detaylar ve son dakika haberlerine buradan ulaşabilirsiniz…

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