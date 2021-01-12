Son Dakika: WhatsApp sözleşmesini onaylayanlar ne yapacak? WhatsApp sözleşmesi iptal mi edildi, açıklama geldi mi? | Video
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Gelen son dakika haberine göre, WhatsApp sözleşmesi ile gizlilik politikası ve hizmet şartları güncellendi. Bu durum, Facebook ile veri paylaşımını zorunlu hale getirdiğini iddia eden haberler sonrası büyük tepki topladı. Özellikle gece yarısında, Whatsapp sözleşmesi iptal edildi iddiası, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Peki, WhatsApp gizlilik sözleşmesi detayları neler ve WhatsApp gizlilik sözleşmesi nasıl iptal edilir? Bu başlık altında, Whatsapp açıklaması ile birlikte gizlilik sözleşmesi detayları, iptali iddiaları hakkında bilgiler yer almaktadır.