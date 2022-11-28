Video Sağlık Sosyal hayatla iç içe bir sağlık kampüsü | Video
Sosyal hayatla iç içe bir sağlık kampüsü | Video

Sosyal hayatla iç içe bir sağlık kampüsü | Video

28.11.2022 | 09:41

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İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Türkiye’nin en büyük sağlık yatırımlarının başında geliyor. Ziyaretçilerine otel konforunda sağlık hizmeti sunan hastanede sosyal aktivitelere katılma imkanı da bulan hastalar sosyal yaşamdan bir an olsun kopmuyor.

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2 bin 682 yataklı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstanbul ve çevre illerine dünya standartlarında sağlık hizmeti sunuyor. Günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde modern tanı ve tedavi üniteleri bulunan hastanenin ziyaretçileri SABAH TV'ye konuştu.

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