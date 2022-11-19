Video Sağlık Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonu: 10 gözaltı | Video
Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonu: 10 gözaltı | Video

Tekirdağ'da tefecilik ve yağma operasyonu: 10 gözaltı | Video

19.11.2022 | 14:44

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tefecilik ve yağmaya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden bir kişi tutuklandı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Çorlu ilçesinde Tefecilik ve Nitelikli Yağma suçlarıyla ilgili olarak yapılan projeli çalışmalar neticesinde tespiti yapılan şüphelilere yönelik düzenlenen planlı operasyonda toplam 10 şüpheli şahıstan 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinden 4 adet dolu, 2 adet boş senet, 1 adet sözleşme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklanırken, 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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