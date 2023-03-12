Tükettiğiniz anda kolesterolü düşürüyor! Damar sağlığının anahtarı o besinde saklı | Video

Atardamarlardaki yüksek kolesterol seviyeleri daha da büyük bir sorun olan kalp hastalığına zemin hazırlayabilir. Dünya çapında ölümlerin çok önemli bir nedeni olarak kabul edilen kalp hastalıkları, kalbi veya kan dolaşımını hedef alan durumlar için kullanılan genel bir terimdir. Ancak bazı yiyecekler kolesterol seviyesini düşürerek bu ciddi durumlara yakalanma riskinizi azaltabilir.