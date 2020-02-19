Tüp Bebek tedavisinde baba adayının yaşının önemi nedir? | Video

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erol Tavmergen, Tüp Bebek tedavisinde “baba adayının yaşı” hakkında detaylı bilgi verdi.

Yaş, çocuksuzlukta önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Baba adayı yaşının 35'i aşması durumunda gebe kalma başarısını olumsuz yönde etkilemektedir, %20 oranında bir azalma söz konusudur. Beslenme, çevresel etkenler eşey hücrelerini olumsuz etkilemektedir. Sperm sayısı, şekli vb. birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Bu durumda erkeklerin baba olma şansını oldukça azaltmaktadır. Erkek yaşı da kısırlıkta önemli bir etken olarak öne çıkmaktadır.