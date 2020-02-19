Tüp bebek tedavisinde "Rosi Yöntemi" nedir? | Video

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erol Tavmergen, Tüp Bebek tedavisinde “Rosi Yöntemi” hakkında detaylı bilgi verdi.

Kısırlık sebeplerinde kadın ve erkek birbirlerine eşit orandadır. Sayı azlığı, hareket sorunları, şekil sorunları veya menide sperm olmaması durumlarıyla karşılaşılmaktadır. Azospermi hasta grubunda erkek yumurtalığından biyopsi yöntemiyle; sağlıklı spermlerin ayıklanması ve bunların mikro enjeksiyon ile kullanılması bir çözüm sunduğunu söyleyebiliriz. Bazı olgularda ise sağlıklı sperm bulunamıyor. Bu durumda da "rosi yöntemi" ile olgunlaşmamış sperm hücrelerini mikro enjeksiyonda kullanılması sağlanabilir. Bu yöntem ile embriyonun oluşması gerçekleştirilebilir. Klinik başarısı henüz kanıtlanmamıştır.