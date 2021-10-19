TURKOVAC'ın hatırlatma dozu gönüllülere uygulanıyor | Video

Yerli ve milli aşı Turkovac, çift doz aşı yaptıranlara hatırlatma dozu olarak uygulanmaya başladı. Niğde'de öğretmenlik yapan Abdullah Özkan'a Kayseri Şehir Hastanesi'nde TURKOVAC aşısı yapıldı.

Faz-3 çalışmaları devam eden TURKOVAC aşısının hatırlatma dozu olarak gönüllüler uygulanmasına Kayseri Şehir Hastanesi'nde başlandı. TURKOVAC gönüllüsü olan öğretmen Abdullah Özkan (36), iki doz Çin aşısının ardından hatırlatma dozu olarak TURKOVAC yaptırdı.

"UZUN ZAMANDIR TURKOVAC'I BEKLİYORDUM"

TURKOVAC aşısını yerli ve milli olduğu için tercih ettiğini belirten Abdullah Özkan; "Aşı olabilmek için Niğde'den Kayseri'ye geldim. Aşımız sadece milletimize değil, insanlığa da faydalı olacak bir olacaktır. Uzun zamandır bu aşıyı bekliyordum. Özellikle Çin aşısı olmuştum. 90 gün geçmesini bekledim ve biter bitmez Niğde'den geldim. TURKOVAC gurur verici. İnsanlığa faydalı olacağını düşünüyorum. Dünyaya nefes olacağız diye düşünüyorum" diye konuştu.

"AŞILILAR HASTALIĞI AYAKTA ATLATIYOR"

Aşılama çalışmaları hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, ise aşının etkisini sçok net bir şekilde gördüklerini belirterek; "Kayseri Şehir Hastanesi'nde TURKOVAC için faz-3 çalışması kapsamında hiç aşı olmamış gönüllülerimize 2 doz TURKOVAC aşısı uygulamaya başlamıştık. Bugün itibariyle de daha önce 2 doz i Sinovac ile aşılanmış vatandaşlarımıza 3. doz olarak TURKOVAC aşısını yapmaya başladık. Aşının etkilerini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Aşılanan vatandaşlarımız hastalığa yakalansa bile ayakta hastalığı atlatıyorlar. Maalesef aşı olmayan grupta halen hastaya yatışları, yoğun bakıma yatışları ve vefatlar söz konusudur. Tüm vatandaşlarımızı biran evvel herhangi bir aşıyla aşılanmaya devam ediyoruz" diye konuştu.