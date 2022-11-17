Valizin demir çubuklarından uyuşturucu çıktı | Video

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda bir yolcunun valizinin demir çubuklarına gizlenmiş şekilde 980 gram uyuşturucu ele geçirdi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı NARKOKİM ekipleri, Meksika'dan İstanbul'a gelen aktarmalı olarak Kopenhag'a devam edecek bir yolcuya yönelik yaptıkları aramada, narkotik dedektör köpeklerinin de aşırı tepki vermesi üzerine yolcunun valizini x-ray taramasına tabi tuttu.

Şüpheli yoğunluk tespit edilen valiz tekrar banda konularak bagaj alım kısmına yönlendirildi. Eşzamanlı olarak şüpheli görülen kişinin bilgisi ise transit aktarma merkezinde hazır bekleyen ekiplere bildirildi.

Şüpheli yolcunun bagaj alım kısmında Gümrük Muhafaza ekiplerince, valizi alırken yakalandı. Şahsın üst ve eşya araması sonucunda valizlerinin çekçek demirlerinin içine gizlenmiş şekilde toplam 980 gram kokain ele geçirildi.