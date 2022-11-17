Video Sağlık Valizin demir çubuklarından uyuşturucu çıktı | Video
Valizin demir çubuklarından uyuşturucu çıktı | Video

Valizin demir çubuklarından uyuşturucu çıktı | Video

17.11.2022 | 11:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Valizin demir çubuklarından uyuşturucu çıktı | Video 01:07
Valizin demir çubuklarından uyuşturucu çıktı | Video 17.11.2022 | 11:31
Kavşaktaki feci kaza kamerada... Ölümden dönen genç kadın, yaşadığı olayı anlattı | Video 04:59
Kavşaktaki feci kaza kamerada... Ölümden dönen genç kadın, yaşadığı olayı anlattı | Video 17.11.2022 | 10:01
Çatıdan düşen işçinin acı içindeki feryadı yürekleri dağladı | Video 02:01
Çatıdan düşen işçinin acı içindeki feryadı yürekleri dağladı | Video 16.11.2022 | 10:38
Dizüstü bilgisayar kullananlar dikkat, risk altındasınız! Vücuttaki bu lekeler hastalığın ilk belirtisi... | Video 05:00
Dizüstü bilgisayar kullananlar dikkat, risk altındasınız! Vücuttaki bu lekeler hastalığın ilk belirtisi... | Video 14.10.2022 | 14:39
İnternetten hastalık arama hastalığına dikkat! Uzmandan internet üzerinden bulaşan ‘siberkondri’ hastalığı uyarısı | Video 04:03
İnternetten hastalık arama hastalığına dikkat! Uzmandan internet üzerinden bulaşan ‘siberkondri’ hastalığı uyarısı | Video 10.10.2022 | 10:09
Bu besinler diyetisyenlerin gözdesi! İşte yağ yakan besinler | Video 00:41
Bu besinler diyetisyenlerin gözdesi! İşte yağ yakan besinler | Video 05.09.2022 | 14:49
Kan şekeri neden yükselir? Nelere dikkat etmek gerekir? | Video 00:50
Kan şekeri neden yükselir? Nelere dikkat etmek gerekir? | Video 05.09.2022 | 11:46
Uzman isim uyardı İltihaplı romatizma kalp hastalığı riskini artırıyor | Video 04:51
Uzman isim uyardı "İltihaplı romatizma kalp hastalığı riskini artırıyor" | Video 04.09.2022 | 10:10
Muzun faydaları saymakla bitmiyor | Video 00:43
Muzun faydaları saymakla bitmiyor | Video 04.09.2022 | 10:37
Uzman isim uyardı! Karaciğerin düşmanı antibiyotik | Video 04:44
Uzman isim uyardı! "Karaciğerin düşmanı antibiyotik" | Video 31.08.2022 | 09:58
Prof. Dr. Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı | Video 03:10
Prof. Dr. Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı | Video 31.08.2022 | 08:41
Her kahvaltıda bir kase! Yulaf, damarlardaki yağlanmayı söküp atıyor, kalbi gençleştiriyor | Video 00:47
Her kahvaltıda bir kase! Yulaf, damarlardaki yağlanmayı söküp atıyor, kalbi gençleştiriyor | Video 30.08.2022 | 15:08
Uzman isim uyardı! Bilinçsizce su tüketimi ölüme sebep olabilir | Video 04:43
Uzman isim uyardı! "Bilinçsizce su tüketimi ölüme sebep olabilir" | Video 30.08.2022 | 14:45
Gizli C vitamini kaynağı Sumak | Video 00:41
Gizli C vitamini kaynağı "Sumak" | Video 29.08.2022 | 15:42
Günde birkaç tane Aronia yüksek tansiyon sorununu kökünden bitiriyor | Video 00:41
Günde birkaç tane "Aronia" yüksek tansiyon sorununu kökünden bitiriyor | Video 29.08.2022 | 15:36
Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor. Cerrahpaşa profesörü kanserle ilgili merak edilenleri anlattı | Video 12:31
Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor. Cerrahpaşa profesörü kanserle ilgili merak edilenleri anlattı | Video 28.08.2022 | 11:10
Hızlı bir şekilde yağ yaktırıp kilo verdiren 5 besin! Uzman isim açıkladı | Video 04:54
Hızlı bir şekilde yağ yaktırıp kilo verdiren 5 besin! Uzman isim açıkladı | Video 28.08.2022 | 11:10
Prof. Dr. Ender Dulundu kanserle ilgili merak edilenleri anlattı | Video 12:31
Prof. Dr. Ender Dulundu kanserle ilgili merak edilenleri anlattı | Video 19.08.2022 | 15:47
Dikkat! Bu yiyecekler Alzheimer riskini yüzde 44 artırıyor | Video 06:32
Dikkat! Bu yiyecekler Alzheimer riskini yüzde 44 artırıyor | Video 10.08.2022 | 11:09
Uzman isimden umutlandıran açıklama Kanser basit bir kronik hastalığa dönüşecek | Video 11:39
Uzman isimden umutlandıran açıklama "Kanser basit bir kronik hastalığa dönüşecek" | Video 09.08.2022 | 16:42

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda bir yolcunun valizinin demir çubuklarına gizlenmiş şekilde 980 gram uyuşturucu ele geçirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı NARKOKİM ekipleri, Meksika'dan İstanbul'a gelen aktarmalı olarak Kopenhag'a devam edecek bir yolcuya yönelik yaptıkları aramada, narkotik dedektör köpeklerinin de aşırı tepki vermesi üzerine yolcunun valizini x-ray taramasına tabi tuttu.

Şüpheli yoğunluk tespit edilen valiz tekrar banda konularak bagaj alım kısmına yönlendirildi. Eşzamanlı olarak şüpheli görülen kişinin bilgisi ise transit aktarma merkezinde hazır bekleyen ekiplere bildirildi.

Şüpheli yolcunun bagaj alım kısmında Gümrük Muhafaza ekiplerince, valizi alırken yakalandı. Şahsın üst ve eşya araması sonucunda valizlerinin çekçek demirlerinin içine gizlenmiş şekilde toplam 980 gram kokain ele geçirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA