Video Sağlık Yurt dışına sahte pasaport gönderen 3 kişi yakalandı | Video
Yurt dışına sahte pasaport gönderen 3 kişi yakalandı | Video

Yurt dışına sahte pasaport gönderen 3 kişi yakalandı | Video

21.06.2023 | 10:32

İstanbul’da uluslararası faaliyet gösteren bir kargo şirketiyle yurt dışına çok sayıda sahte pasaport gönderen 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların biri serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklandı.

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Uluslararası alanda faaliyet gösteren bir kargo firmasının İstanbul'daki şubelerin birinden yurt dışına paket göndermek için 3 kişi geldi. 11 Haziran'da kargo şubesine 'müşteri' olarak giren 3 kişi, ellerindeki paketi şubedeki görevliye uzattı. Kargoyu teslim ettikten sonra parasını ödeyen 3 kişi, şubeden uzaklaştı. Teslimatı aldıktan sonra paketten şüphelenen görevli, gönderiyi x-ray cihazına soktu. Kontrol cihazında pakette çok sayıda pasaport bulunduğu bilgisi edinildi. Bunun üzerine kargo yetkilileri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik olayı ile karşı karşıya geldi. Resmî belgede sahtecilik suçuyla mücadele amacıyla yürütülen çalışmalarda, söz konusu kargo paketi ve pasaport incelemeye alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde pasaportun sahte olduğu anlaşıldı.

Kargo üzerindeki gönderici bilgileri üzerinden ve firmaya ait güvenlik kamera kayıtlarından yapılan araştırmalarda, A.S., S.A. ve S.K. adlı 3 şüpheli tespit edildi. Eşgalleri ve açık kimlikleri belirlenen şüphelilerin, Fatih, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde yaşadıkları anlaşıldı. Bu ilçelerdeki ev ve iş yeri adresleri tespit edilerek aynı gün operasyon düzenlendi. Üç ayrı adrese peş peşe yapılan baskında A.S., S.A. ve S.K. adlı 3 şüpheli yakalandı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, farklı ülkelere ait çok sayıda kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport, 1 adet mor ışık cihazı, 760 TL, 8 bin 400 dolar ve 350 euro para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılardan S.A. adli makamlarca serbest bırakılırken, A.S. ve S.K. adlı 2 şüphelinin ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandıkları bildirildi.

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