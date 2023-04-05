Başakşehir'de İETT şoförüne yumruklu saldırı kamerada | Video
BAŞAKŞEHİR'de park halindeki minibüsün aynasına çarpan İETT otobüsünün şoförüne, araç sahibi ve oğlu yumruklarla saldırdı. Şoförün burnu kanarken saldırı anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.
"İETT ŞOFÖRÜNÜN BURNU KANADI"
Kavganın otobüsün, bir aracın aynasına çarpmasından kaynaklandığını belirten Muhammed Ak yaşananları anlattı. AK, "Olay akşama doğru oldu. Kaldırım üzerine park eden yarım otobüs nedeni ile yol daraldı. İETT aracı geçerken yarım otobüsün aynasını sürterek geçti. Otobüs sahibi de sinirlendi tabi, oğluyla beraber İETT şoförüne saldırdılar. Daha sonra İETT şoförünün burnu kanadı. Sonra da polis gelip görgü tanıklarını da alarak karakola götürdü" dedi.
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