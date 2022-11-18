Video Sanat Odası Kula'da tarihi eser operasyonu: 2 bin 385 adet tarihi eser ele geçirildi | Video
Kula'da tarihi eser operasyonu: 2 bin 385 adet tarihi eser ele geçirildi | Video

Kula'da tarihi eser operasyonu: 2 bin 385 adet tarihi eser ele geçirildi | Video

18.11.2022 | 11:47

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Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen istihbarı çalışmalar sonucunda bir ikamete yapılan operasyonda Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 850'si sikke, 527'si obje olmak üzere toplam 2 bin 385 adet tarihi eser ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi. Tarihi eserlerle birlikte yakalanan S.S. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.

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Kula'da tarihi eser kaçaklığı ile ilgili istihbarı çalışmalar yürüten Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.S. isimli şüphelinin ikametinde tarihi eserler bulunduğu bilgisine ulaşmasının ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi. Dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda S.S. isimli şüphelinin ikametinde Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 850 adet sikke, 527 adet obje, 1 adet dedektör, 1 adet gordon boynuz desenli bronz plaka, 1 adet yuvarlak aslan başlı aplik, 1 adet mühür, 1 adet Baykuş heykeli, 1 adet cam vazo, 1 adet bronz vazo, 1 adet vazo kulpu olmak üzere toplam 2 bin 385 adet tarihi eser ve 50 adet 9 milimetre çapında, 8 adet 7.62milimetre çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlere el konurken, şüpheli S.S. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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