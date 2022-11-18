Kula'da tarihi eser operasyonu: 2 bin 385 adet tarihi eser ele geçirildi | Video

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Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen istihbarı çalışmalar sonucunda bir ikamete yapılan operasyonda Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 850'si sikke, 527'si obje olmak üzere toplam 2 bin 385 adet tarihi eser ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi. Tarihi eserlerle birlikte yakalanan S.S. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.