Sultanbeyli'de lüks otomobilin farını çalan hırsızlar kamerada | Video

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SULTANBEYLİ'de oto galerinin önünde park halindeki lüks otomobili hedef seçen hırsızlar, tornavida ile aracın farını sökerek çaldı. Şüpheliler alarmın çalması ile kaçarken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Sabah mesainin başlaması ile oto galeriye gelen çalışanlar, otomobilin farlarının olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Galeriye gelen polis ekipleri, yapılan incelemede araca verilen hasarla birlikte 400 bin lira zararın olduğunu belirlerken, kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.