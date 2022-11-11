Video Sinema Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu | Video
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu | Video

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu | Video

11.11.2022 | 12:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu | Video 00:30
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu | Video 11.11.2022 | 12:01
Evlilik hazırlığı yapan gencin acı sonu! Motosikletiyle kamyona arkadan böyle çarptı | Video 03:04
Evlilik hazırlığı yapan gencin acı sonu! Motosikletiyle kamyona arkadan böyle çarptı | Video 03.11.2022 | 11:27
Yılın merakla beklenen korku filmi Şeytan Kapanı 28 Ekim’de vizyonda 02:13
Yılın merakla beklenen korku filmi "Şeytan Kapanı" 28 Ekim'de vizyonda 24.10.2022 | 11:34
Fetih Müzesi’ne “Deli” oldular 02:11
Fetih Müzesi’ne “Deli” oldular 29.11.2018 | 18:45
Organize İşler 2’den ilk teaserı yayınlandı! 00:59
Organize İşler 2'den ilk teaserı yayınlandı! 04.10.2018 | 22:15
Dünyaca ünlü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, A Haber’e konuştu 01:51
Dünyaca ünlü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, A Haber'e konuştu 29.09.2018 | 20:00
Sunal ailesi telif haklarıyla ilgili davaları Anayasa Mahkemesine taşıyor 05:44
Sunal ailesi telif haklarıyla ilgili davaları Anayasa Mahkemesine taşıyor 19.09.2018 | 22:24
Aile İşi 1. Bölüm Fragman
Aile İşi 1. Bölüm (Fragman) 13.02.2016 | 17:10
Ali Kundilli filminin klibi
Ali Kundilli filminin klibi 28.01.2015 | 11:26
Jagon filminin kamera arkası nefes kesti
Jagon filminin kamera arkası nefes kesti 29.12.2014 | 16:57
Son Umut filminin galası İstanbul’da gerçekleştirildi
Son Umut filminin galası İstanbul'da gerçekleştirildi 06.12.2014 | 10:25
Abdulhamit Güler vizyona giren filmleri değerlendirdi
Abdulhamit Güler vizyona giren filmleri değerlendirdi 06.12.2014 | 10:01
Abdulhamit Güler haftanın filmlerini değerlendirdi
Abdulhamit Güler haftanın filmlerini değerlendirdi 28.11.2014 | 09:42
Deliha filminin fragmanı
Deliha filminin fragmanı 16.10.2014 | 11:10
Açık Pencereler filminin fragmanı
Açık Pencereler filminin fragmanı 11.09.2014 | 16:51
Dabbe: Zehr-i Cin filminin fragmanı
Dabbe: Zehr-i Cin filminin fragmanı 11.09.2014 | 16:50
Arabani filminin fragmanı
Arabani filminin fragmanı 11.09.2014 | 16:47
Kim Takar filminin fragmanı
Kim Takar filminin fragmanı 11.09.2014 | 16:46
Sokak Dansı 5: Rüya Takımı
Sokak Dansı 5: Rüya Takımı 11.09.2014 | 16:46
Derin Kabus filminin fragmanı
Derin Kabus filminin fragmanı 11.09.2014 | 16:45

İstanbul’da uyuşturucu madde satışı yapan iki kişi, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Adreslerinde 399 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan 140 gram etken madde ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Operasyon düzenlenen adreste M.D. (33) ve M.D. (25) isimli iki uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 399 gram Esrar maddesi, 140 gram uyuşturucu madde imalatında kullanılan etken madde, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, bir kilo 200 gram etken madde karışımlı su ele geçirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA