Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu | Video

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İstanbul’da uyuşturucu madde satışı yapan iki kişi, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Adreslerinde 399 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan 140 gram etken madde ele geçirildi.